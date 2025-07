Nervosa? Gisele Bündchen chama atenção por frase reveladora em bolo de aniversário

Gisele Bündchen completou 45 anos e comemorou o aniversário em grande estilo ao lado da irmã gêmea, Patricia Bündchen, no Rio Grande do Sul. É claro que o que chamou atenção foram os bolos divertidos da dupla! O que pertencia a Gisele dizia: "Zen? Só quando dorme". Já o da irmã estampava a frase: "Não é ruga, é linha do tempo". Gisele também causou ao publicar fotos sem mostrar o rosto do filho caçula.



