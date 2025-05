Neymar comenta em ensaio fotográfico de Marina Ruy Barbosa

Será que foi apoio ou flerte? Neymar comentou em um ensaio fotográfico de Marina Ruy Barbosa nas redes sociais e, é claro, não conseguiu passar despercebido. O jogador, que está em relacionamento com Bruna Biancardi, usou emojis na publicação da atriz e recebeu críticas. Teve até gente relembrando as traições dele! A mãe de Marina, Gioconda Ruy Barbosa, saiu em defesa do jogador e também deixou comentário. “Neymar é amigo da nossa família”, escreveu. Veja!



