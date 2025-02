Neymar usa helicóptero de R$ 50 milhões para 'bater o ponto' no primeiro dia de trabalho

Neymar chegou ao primeiro dia de trabalho no centro de treinamento do Santos usando um helicóptero avaliado em R$ 50 milhões. "Mas ele mora a 20 minutos da Vila Belmiro", criticou Renato Lombardi. Os preparativos para a reestreia do jogador estão a todo vapor, já que ele entrará em campo na quarta-feira (5) contra o Botafogo-SP, em partida que será transmitida pela RECORD.