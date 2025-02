Nova mansão de Neymar em Santos (SP) tem vista para o mar e espaço para carro dentro da sala

Após a notícia de que Neymar comprou uma mansão no Morro de Santa Terezinha, em Santos (SP), a Venenosa descobriu que, na verdade, ele comprou três casas. Todas estão localizadas em um condomínio de luxo onde já morou o Rei do Futebol e ficam lado a lado. "Acho que é para fazer festa, aí ninguém fica reclamando do barulho", cutucou Fabíola Reipert. Neymar teria ficado 12 dias negociando com o dono dos imóveis, que custam em média R$ 35 milhões no condomínio.