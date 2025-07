Ônibus do cantor Natanzinho Lima faz ultrapassagem arriscada em estrada de Minas Gerais

Perigo! O ônibus do cantor de forró Natanzinho Lima fez uma ultrapassagem arriscada em uma estrada em Minas Gerais. O veículo do forrozeiro foi flagrado por um motorista, que presenciou e gravou a imprudência no trânsito. A equipe de A Hora da Venenosa entrou em contato com a assessoria do cantor, que não se pronunciou. Confira o vídeo!



