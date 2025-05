Pai de Cristiano Araújo fala sobre música com Marília Mendonça criada por inteligência artificial

João Reis, pai de Cristiano Araújo, abriu um acervo íntimo do cantor para uma nova exposição, incluindo roupas e objetos pessoais. Ele compartilhou que o sonho de Cristiano de cantar com Zezé Di Camargo será realizado com uma música inédita, utilizando gravações deixadas por Cristiano e a voz de Zezé. Além disso, João Reis mencionou a existência de cerca de 100 composições não lançadas, planejando divulgá-las com a voz de Felipe Araújo ou outros artistas.



