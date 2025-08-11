Paolla Oliveira volta a ter problemas com homem que usava seu nome para ganhar dinheiro

Paolla Oliveira voltou a ter problemas com um homem que usava o seu nome para ganhar dinheiro. O criminoso tinha um perfil falso e utilizava a imagem da atriz sem autorização. A artista entrou na justiça, tirou o perfil do ar, mas, agora, o rapaz entrou com processo contra a rede social por danos morais e pediu R$ 15 mil. Assista ao vídeo!



