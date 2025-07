Paula Toller pede despejo de inquilino na Justiça por dívida de R$ 67 mil

Paula Toller entrou com um processo na Justiça pedindo o despejo do inquilino de seu imóvel no Rio de Janeiro, usado para abrigar uma loja de roupa. Segundo a cantora, a dívida acumulada é de R$ 67 mil. Agora, Paula também quer a rescisão do contrato e o pagamento dos débitos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!