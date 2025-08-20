Porsche de Gato Preto fica destruído após batida em saída de balada; veja vídeo

Porsche do influencer Gato Preto era avaliado em R$ 1,5 milhão. O influenciador saía de uma balada na zona oeste de São Paulo com Bia Miranda, sua namorada, quando se envolveu em um acidente de carro no bairro do Itaim Bibi, na madrugada desta quarta-feira (20). O Porsche colidiu contra um poste e um HB20.







*Apuração de Khauan Wood, com supervisão de Nayara Paiva, da Agência Record