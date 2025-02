Primeiro filme de Isis Valverde em Hollywood é massacrado pela crítica internacional: 'Uma bomba'

A crítica internacional não está poupando o filme 'Alarum', nova aposta de Sylvester Stallone que garantiu a estreia de Isis Valverde em Hollywood. "Não sou eu que tenho uma bomba, o filme dela que é uma bomba", apontou Fabíola Reipert. Entre as resenhas feitas pelos especialistas em cinema, o longa-metragem foi chamado de "anêmico, monótono e esquecível". Além disso, os críticos apontaram que até as sequências de ação são “sem graça”. No filme, Isis aparece durante 20 minutos.