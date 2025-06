Princesa voltou? Ana Castela e Gustavo Mioto se pronunciam após boatos de reconciliação

Rumores sobre uma possível reconciliação entre Ana Castela e Gustavo Mioto geraram burburinho entre os fãs. Durante uma entrevista, Gustavo comentou que sua "princesa" estava mais próxima do que muitos imaginavam. Com a repercussão, os dois se manifestaram publicamente e negaram a volta do namoro. "Não pressionem ninguém, vai acontecer na hora que tem que acontecer", pediu a Boiadeira. "Eles são o mais novo casal ioiô da praça", opinou Fabíola Reipert.



