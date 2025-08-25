Raquel Brito presta depoimento em investigação sobre jogos de azar e publicidade enganosa

A influenciadora digital Raquel Brito, irmã de Davi Brito, foi chamada para depor em delegacia da Bahia. Ela é investigada pelo Ministério Público pelo envolvimento jogos de azar e publicidade enganosa. Raquel preferiu não falar à imprensa. Acompanhe!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!