Regina Duarte investe na carreira como artista plástica e anuncia obras de até R$ 25 mil

Com anos de experiência em novelas, Regina Duarte embarcou em uma nova jornada como artista plástica e, agora, anunciou obras em um site que variam de R$ 100 até R$ 25 mil. Os interessados podem parcelar a compra dos quadros e, ainda, ganhar um desconto se pagarem via Pix. Lembrando que Regina revelou, em entrevista, que decidiu pausar a carreira na televisão devido ao cansaço de memorizar textos. Veja!



