Renato Aragão, o eterno Didi, guarda uma estátua na adega de sua mansão no Rio de Janeiro com o próprio rosto (e corpo) estampado. Aos 90 anos, o humorista apareceu exibindo o local em vídeo gravado para o podcast Inteligência Ltda. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!