Rodrigo Hilbert passa por cirurgia de emergência após sofrer acidente em ultramaratona de ciclismo

Rodrigo Hilbert precisou passar por uma cirurgia de emergência após cair durante uma ultramaratona de ciclismo na África do Sul. Ao bater em uma pedra, ele sofreu uma lesão na coxa e realizou o procedimento por lá mesmo para evitar o risco de infecção generalizada. Por causa do acidente, Rodrigo não conseguiu continuar a prova.



