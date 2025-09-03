Logo R7.com
Romance de Virginia Fonseca e Vini Jr. teria começado em julho

Fãs notaram que a influenciadora digital e o jogador estão curtindo férias juntos em um iate na Espanha

Fabíola Reipert|Do R7

Aumentaram os rumores de que Vini Jr. e Virginia Fonseca estão juntos! Isso porque um detalhe chamou atenção dos fãs nas fotos que cada um deles compartilhou nas redes sociais: o mesmo cenário de um iate apareceu nas publicações dos dois.


Virginia está fazendo uma viagem pela Europa e escolheu a Espanha para curtir com alguns amigos. E as coincidências não param: na última terça-feira (2), ela esteve no estádio do Real Madrid, o atual time de Vini Jr.


"Uma fonte me disse que os dois estão juntos, sim. E o romance teria começado em julho", informou Fabíola Reipert. Isso quer dizer que o “trelelê” teve início apenas dois meses depois do fim do casamento com Zé Felipe.




