Saiba por que Leonardo proibiu Virginia Fonseca de morar em apartamento da família em SP

Após a separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a empresária e influenciadora digital teria sido proibida por Leonardo de ficar em apartamento da família. "A informação é de que ele começou a ficar incomodado porque ela sempre estava acompanhada de muita gente e [a casa] ficava uma zona", informou Fabíola Reipert. Agora, Virginia procura uma cobertura para alugar com pelo menos cinco quartos. Enquanto isso, os filhos, as babás e a equipe estão ficando em um apartamento da sócia de Virginia.



