Saiba por que Zilu Godói quer encontro de três minutos com Zezé Di Camargo

Que tal lavar roupa suja e fazer logo as pazes? Em entrevista a podcast, Zilu Godói disse que gostaria de um encontro de três minutos com Zezé Di Camargo para esclarecer a situação mal resolvida entre eles. "A gente não se fala, é muito deprimente", desabafou a empresária. "Foram 32 anos de casamento e fomos muito amigos, quero que ele seja feliz", completou Zilu. Veja!



