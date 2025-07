Se cuida, Neymar! Torcida do Sport prepara máscaras de Bruna Marquezine para 'assustar' o jogador

A torcida do Sport está apostando tudo para levar a vitória no jogo contra o Santos! Internautas compartilharam os bastidores da confecção de máscaras com o rosto de Bruna Marquezine para usar durante a partida deste sábado (26), que acontecerá em Recife (PE). O objetivo? Assustar e provocar Neymar, já que o Sport precisa muito ganhar e pontuar no Brasileirão. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!