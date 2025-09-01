Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Sem maquiagem, Marina Ruy Barbosa atende fãs e é elogiada pela simpatia

Apesar dos comentários positivos, a atriz ainda recebeu críticas nas redes sociais pela aparência

Fabíola Reipert|Do R7

Marina Ruy Barbosa atendeu fãs mesmo sem estar toda montada e foi elogiada pelo público por causa da simpatia. A atriz não se recusou a tirar foto com uma mulher só por estar sem maquiagem.


Em vídeo, ela desce de um carro e interage com os admiradores. "Geralmente, elas não gostam de tirar fotos quando não estão produzidas", comentou Fabíola Reipert.


Apesar dos comentários positivos, a atriz ainda recebeu críticas nas redes sociais pela aparência, inclusive pelos cabelos. "Faz parte da caracterização da minha personagem em um filme", rebateu Marina.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • marina-ruy-barbosa
  • a-hora-da-venenosa
  • Maquiagem

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.