Sem maquiagem, Marina Ruy Barbosa atende fãs e é elogiada pela simpatia

Marina Ruy Barbosa atendeu fãs mesmo sem estar toda montada e foi elogiada pelo público por causa da simpatia. A atriz não se recusou a tirar foto com uma mulher só por estar sem maquiagem.

Em vídeo, ela desce de um carro e interage com os admiradores. "Geralmente, elas não gostam de tirar fotos quando não estão produzidas", comentou Fabíola Reipert.

Apesar dos comentários positivos, a atriz ainda recebeu críticas nas redes sociais pela aparência, inclusive pelos cabelos. "Faz parte da caracterização da minha personagem em um filme", rebateu Marina.

