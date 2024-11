Tio do Gusttavo Lima faz apelo para juntar R$ 200 mil e comprar a casa própria

O tio do Gusttavo Lima veio a público para pedir dinheiro aos internautas. Zé Maria, irmão do pai do sertanejo, contou que gostaria de juntar R$ 200 mil para comprar a casa própria e sair do aluguel, pago há mais de 30 anos. O parente do cantor é aposentado por invalidez e faz bicos com um carro de som no interior de Minas Gerais, onde mora. Confira!