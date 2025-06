Que climão! Maiara, da dupla com Maraisa, interrompeu um show para dar uma bronca nos seguranças, que haviam expulsado o pai dela da área VIP. "Só peço respeito com a minha família e os meus amigos", disparou a sertaneja. Veja como foi!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!