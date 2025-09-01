Val Marchiori dá início ao tratamento contra o câncer de mama em hospital de SP: 'Vou vencer'

Val Marchiori começou o tratamento contra o câncer e compartilhou nas redes sociais. A socialite posou ao lado da família em um hospital de São Paulo e escreveu: "Ao lado dos meus filhos sou mais forte. Vou vencer".

Val também fez um alerta para as mulheres fazerem mamografia regularmente. Segundo a socialite, ela tinha medo de fazer o exame e, quando reuniu coragem, acabou descobrindo um nódulo maligno.

“Isso serve de exemplo”, comentou Eleandro Passaia.

