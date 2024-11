Val Marchiori se casa com advogado, cinco meses após divórcio conturbado

Val Marchiori, dona do bordão “Hello”, se casou com o advogado Amilton Augusto. Os dois foram apresentados por um amigo em comum e oficializaram a relação cinco meses depois do conturbado divórcio da empresária com Thiago Castilho. Ela se separou do empresário em março deste ano e pediu uma medida protetiva contra ele, acusando-o de violência doméstica. Nas redes, Val publicou um vídeo em que exibe as alianças trocadas com o novo amor.