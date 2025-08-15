Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Veja o momento em que Hytalo Santos é preso em São Paulo

Influenciador é acusado de explorar e expor menores de idade nas redes sociais

Fabíola Reipert|Do R7

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo, acusado de explorar e expor menores de idade em conteúdos nas redes sociais, tudo em uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT). O caso explodiu no início de agosto, quando o youtuber Felca, que tem mais de 4 milhões de inscritos, denunciou em vídeo a suposta "adultização" de crianças e adolescentes nos vídeos de Hytalo.

  • famosos-e-celebridades
  • sao-paulo-cidade
  • felca
  • hytalo-santos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.