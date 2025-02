Veja o vídeo que pode ter motivado o término de Hariany e Matheus Vargas

Nas últimas horas, a notícia de que Hariany e Matheus Vargas, filho de Leonardo, não são mais um casal pegou o público de surpresa. A influenciadora digital e ex-peoa de A Fazenda se pronunciou nas redes sociais e falou sobre o término. Depois, um vídeo comprometedor começou a circular na internet e, logo, os fãs especularam se ele não foi o causador da separação. Isso porque, em gravação, uma mulher aparece chupando o dedo do pé de Matheus. “Essa situação não me define e nem me derruba”, escreveu Hariany. Os dois estavam juntos há um ano e cinco meses.