Xande de Pilares revela que já recebeu vingança após trair a mulher
Cantor admitiu que já foi infiel e teve as coisas jogadas fora quando ela descobriu
Xande de Pilares admitiu que já foi infiel e que foi pego no flagra pela mulher. O que ele não esperava era que a companheira iria se vingar e jogar as coisas dele fora.
Segundo o cantor, a mulher foi até a casa dele, pegou cuecas, letras de música e barbeador e levou tudo para a lata de lixo.
Hoje, ele é casado com a influenciadora Thay Pereira e têm uma filha chamada Estrela. A pequena já arrancou elogios e explodiu o fofurômetro nas redes sociais.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas