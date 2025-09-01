Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Xande de Pilares revela que já recebeu vingança após trair a mulher

Cantor admitiu que já foi infiel e teve as coisas jogadas fora quando ela descobriu

Fabíola Reipert|Do R7

Xande de Pilares admitiu que já foi infiel e que foi pego no flagra pela mulher. O que ele não esperava era que a companheira iria se vingar e jogar as coisas dele fora.


Segundo o cantor, a mulher foi até a casa dele, pegou cuecas, letras de música e barbeador e levou tudo para a lata de lixo.


Hoje, ele é casado com a influenciadora Thay Pereira e têm uma filha chamada Estrela. A pequena já arrancou elogios e explodiu o fofurômetro nas redes sociais.




