Yudi Tamashiro anuncia que vai se mudar para o Japão: 'Uma das decisões mais difíceis'
Ex-apresentador infantil revelou que venderá a casa e o carro antes de deixar o Brasil
De mala e cuia! Aos 33 anos, Yudi Tamashiro anunciou que vai se mudar para o Japão em novembro deste ano. O ex-apresentador infantil contou irá com a esposa, o filho, a mãe, a irmã e o cunhado. "Uma das decisões mais difíceis da minha vida", revelou o artista. Antes de deixar o Brasil, Yudi ainda vai vender a casa e outros bens, como o carro.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas