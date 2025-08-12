Logo R7.com
Yudi Tamashiro anuncia que vai se mudar para o Japão: 'Uma das decisões mais difíceis'

Ex-apresentador infantil revelou que venderá a casa e o carro antes de deixar o Brasil

Fabíola Reipert|Do R7

De mala e cuia! Aos 33 anos, Yudi Tamashiro anunciou que vai se mudar para o Japão em novembro deste ano. O ex-apresentador infantil contou irá com a esposa, o filho, a mãe, a irmã e o cunhado. "Uma das decisões mais difíceis da minha vida", revelou o artista. Antes de deixar o Brasil, Yudi ainda vai vender a casa e outros bens, como o carro.

