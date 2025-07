Zé Felipe pegou a bailarina? Conversa vaza em vídeo de Virginia e web vai à loucura Fala misteriosa no fundo de um story gerou climão e dividiu opiniões sobre o ex da influenciadora Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/07/2025 - 10h19 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h19 ) twitter

Áudio polêmico vazou nos stories de Virginia e deixou a web em dúvida

O que era pra ser só mais um story fofo da festinha de mesversário de José Leonardo, caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, virou um dos maiores babados da semana! Isso porque, durante a gravação feita pela influenciadora na última quinta-feira (10), um áudio vazado ao fundo chamou a atenção dos internautas e virou assunto nas redes sociais.

No vídeo, enquanto Virginia filma uma amiga comendo, é possível ouvir uma mulher dizendo: “O Zé Felipe pegou a bailarina. Ó, eu não esperava…” 😱

Imediatamente, o vídeo viralizou e, apesar de a frase não ter sido dita diretamente, foi o suficiente para o burburinho começar.

No entanto, nem todo mundo ouviu a mesma coisa. Alguns fãs começaram a rebobinar o vídeo, ajustar volume, colocar fone, e surgiu uma segunda interpretação do áudio: “O Zé Felipe chegou pra mim. Ó, eu não esqueço…”

‌



E ainda teve gente que jurou ouvir uma terceira versão: “O Zé Felipe pegou pra mim.”

O resultado? Um verdadeiro jogo dos sete áudios, com direito a internautas divididos e fofoca para todos os lados…

‌



E não para por aí! Mesmo aparecendo ao lado de Virginia e do bebê durante a comemoração, o cantor pareceu contrariado. Enquanto os dois dividiam o colo do pequeno José Leonardo, Zé Felipe tentou disfarçar, mas o olhar entregou possível insatisfação.

Virginia, focada no filho, nem percebeu o clima estranho. Já os internautas, não deixaram passar. Um seguidor comentou: “Olhou pouco, mas ele está certíssimo, amor próprio”. Outro defendeu o cantor dizendo: “Está certo, ele é lindo. Bola pra frente!”

‌



Vale lembrar que desde a separação anunciada em 27 de maio, os dois têm tentado manter a aparência de paz e convivência amigável. Tanto que Zé Felipe se mudou para uma casa no mesmo condomínio de Virginia, facilitando o esquema de guarda compartilhada dos filhos.

Agora, se essa história da bailarina é real ou não... só o tempo (ou os próximos stories) vão dizer. Mas que tem treta no ar, isso tem… 🔥

