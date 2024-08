Cigarro em reality show: você é contra ou a favor? Fumar ou não vai de cada um. A exposição não é saudável Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 22/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 22/08/2024 - 00h07 ) ‌



Ramalho Paulo Belote/TV Globo

Cada um pode fazer da sua vida o que bem entende, desde que responda por seus atos e respeite os direitos do próximo.

É assim que funciona, concorda?

Mas se tem uma coisa que, há muito tempo, estava aqui, na pontinha da língua, para falar é o cigarro na televisão. Em programas e mesmo nas novelas, isso praticamente não existe mais. Um hábito já extinto. As exceções, em raríssimas ocasiões, nem devem ser consideradas.

Tudo muito bem, tudo muito bom, mas esse cuidado também seria dos mais saudáveis nos realities shows, ainda que preservando os direitos de qualquer um em querer fumar ou não. Só criar uma regra a respeito ou até haver um maior cuidado de não mostrar ninguém fumando. Ou, sei lá, se for o caso até montar um “fumódrono”. Meio que um muquifo, escondidinho.

‌



Não é por nada, mas dá até aflição ver aquele pessoal do “Estrela da Casa” naquela fumaceira, porque além da importante questão da saúde, parece que a expressão “cantar a plenos pulmões” passa ser comprometida também.

Quer fumar? Fuma à vontade, sem que exista nenhuma “propaganda” em cima disso. Aliás, falando nisso, quanto a propaganda infantil na TV aberta, nenhuma novidade? Continua proibida ainda? Que atraso!

‌



Livro do Boni

Foi bem concorrido o lançamento do novo livro do Boni, terça à noite, no Shopping Iguatemi, em São Paulo.

‌



Meio mundo lá, entre famosos e interessados em conhecer um pouco mais da vida e história desse ícone da TV.

Dia seguinte

No SBT, claro, a falta de Silvio Santos ainda deixa o seu pessoal num vazio muito grande.

Aliás, no cotidiano de todos de lá, a realidade é muito mais dolorida. Em vida, nos dias que ele ia gravar, a sensação era de um CDT mais pleno e completo.

Boni e Moacyr Franco no lançamento do livro "O Lado B do Boni! Eny Mirand

Que honra!

Ocasiões, como o lançamento do livro do Boni, permitem reencontrar figuras que são muito especiais. Por exemplo, Moacyr Franco.

Devido às loucuras da vida, nunca fomos íntimos ou tão próximos, mas como é bom saber que nos queremos tão bem.

Inauguração oficial

O Estúdio Sala Digital Band Google será inaugurado oficialmente nesta quinta-feira, um espaço que com a ajuda da inteligência artificial passa a compilar e fornecer dados para todos os veículos da casa.

A cerimônia contará com a presença de executivos das duas empresas, profissionais do mercado publicitário e autoridades.

Lógico e coerente

O alto aluguel do imóvel na avenida Paulista, além de contratos em valores muitos altos, seguem como principais entraves na vida da CNN Brasil.

O que se informa é que, por enquanto, ou até o final das eleições vai continuar como está, mas que poderão acontecer mudanças importantes depois disso.

Anote

Romário está acertando com a LiveMode o lançamento do “Canal do Baixinho”.

A informação é que esta será uma novidade para muito breve.

Fazendo bonito

A Paramount+ deu uma turbinada na sua equipe de esportes, com contratações que foram bem convenientes.

Marília Ruiz, conhecida e respeitada no meio, foi uma dessas, além de Carlos Cereto e Priscilla Daroche.

Glória Pires no cinema Divulgação

Super Glória

Glória Pires vai dirigir, atuar e também produzir o filme “Sexa”, do roteirista Guilherme Gonzalez.

Aliás, será a sua primeira direção. Em breve, a Giros Filmes irá anunciar os demais nomes do elenco.

Tendência

A Globo, muito na dela, ainda fala pouca das novidades para 2025, quando serão comemorados os seus 60 anos.

Nos interiores, no entanto, já se comenta o desejo de intensificar ainda mais a participação do jornalismo na sua grade de programação.

Até segunda ordem

No SBT, entende-se que ainda não existe a menor condição de fazer programa de humor. Hoje, irá ao ar uma edição especial da “Praça” com nomes que marcaram época, incluindo a participação de Silvio Santos.

Já, para a outra quinta, dia 28, a ideia é exibir um conteúdo do documentário “Cazalbé, O Herdeiro da Graça”, feito para o seu streaming.

Sinistro

O que leva um cidadão, para não dizer outra coisa, a pular na frente de repórteres ou disparar ofensas durante o “ao vivo” de programas ou jornais?

Não seria o caso de internação?! Ou cadeia?

Larissa Manoela com casas lotadas Divulgação

Fenômeno

Larissa Manoela, em cartaz na série “De Volta aos 15″, da Netflix, também está confirmada na temporada do musical “A Noviça Rebelde”, a partir de 5 de setembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

O espetáculo tem lotado suas sessões, em especial, por crianças.

Bate – Rebate

· A série “Estranho Amor”, em breve na Record e no AXN, terá direito a um spin off para o cinema, com roteiro de Ingrid Zavarezzi, direção de Liloye Boubli e produção da Visom...

· ... Paulinho Vilhena interpreta um dos protagonistas, Paulo, o marido violento...

· ... A trama vai contar a razão pela qual Vânia, papel de Mony Gester, decidiu seguir a carreira de delegada em defesa das mulheres que sofrem com a violência doméstica...

· ... As filmagens vão até 13 de setembro, na cidade de Piraí, Rio de Janeiro, e lançamento previsto para 2025, no Dia Internacional da Mulher.

· Danielle Winits, de tantas histórias, gravou uma das suas no programa do Fábio Porchat.

· A mostra Regressão ao Brasil, do cineasta brasileiro Sérgio Tréfaut, vai acontecer no Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro, entre 11 de setembro e 11 de outubro...

· ... Lucia Marat, Sandra Kogut, Karen Harley e Edgar Moura são presenças confirmadas.

· Max confirmando para domingo o lançamento de “Flordelis: Em Nome da Mãe”...

· ... Em quatro episódios serão mostrados detalhes do assassinato de Anderson do Carmo, por parte da ex-deputada Flordelis dos Santos de Souza.

· Os episódios 3 e 4 da série “O Retorno de Simone Biles” serão disponibilizados pela Netflix em 25 de outubro.