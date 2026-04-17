Câmera térmica revela segredo: a eficiência do motor de veículo elétrico e a de carro à gasolina

Que o carro à combustão e o elétrico têm diferenças gritantes, inclusive no preço, você já sabe. Porém, agora, uma câmera térmica usada na China conseguiu mostrar as assinaturas completamente diferentes, bem como a personalidade de cada um.

As imagens, feitas à noite, são claras: o carro à gasolina parece muito mais quente. O motor produz calor intenso, o que é notado na base do capô do veículo. O escapamento e os locais da queima do combustível e da fricção, nas rodas, também ganham muito mais brilho.

Em contraste, o carro elétrico não aquece tanto e parece distribuir melhor o calor, segundo sugerem as imagens. O motor e a bateria produzem calor, mas com muito menos intensidade e melhor distribuição.

As imagens da câmera térmica mostram um aquecimento perto da bateria (quase sempre no assoalho) e no motor elétrico. Em média, a eficiência da transmissão chega a 95% nos elétricos, contra cerca de 35% dos demais. Isso explica a menor perda de calor.

Outra diferença gritante está no momento do repouso. O carro à gasolina continua a irradiar calor por um longo tempo por conta do motor quente e do sistema de descarte dos gases.

Já o carro elétrico resfria mais rapidamente e nunca atinge aquele nível de calor do carro a combustão.

O vídeo é do perfil do LinkedIn de Samir Khayat (@samirkhayat).