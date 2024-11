85 anos do Batman: réplicas do Batmóvel são colocadas à venda por R$ 17 milhões cada

Atenção, fãs milionários do Batman: chegou o momento de vocês! Em homenagem aos 85 anos do Batman, uma edição limitada será lançada com dez exemplares que simulam o Batmóvel, veículo usado pelo super-herói na trilogia de ‘Batman: O Cavaleiro das Trevas’. O valor de cada carro? Só R$ 17 milhões cada! As réplicas terão dois lugares, turbina que sai fogo e até cortina de fumaça. “Maravilhoso para você andar no trânsito de qualquer cidade do Brasil”, brincou Keila Jimenez.