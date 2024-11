Adele chora e abraça Céline Dion ao avistar cantora em plateia de show nos EUA

Adele vem se apresentando em Las Vegas, nos Estados Unidos, e surpreendeu o público com o que fez em um de seus shows por lá. No tradicional momento de descer do palco e cantar mais perto da plateia, a cantora avistou Céline Dion em um dos lugares, se emocionou e pediu para abraçar a artista. “A Adele é tão fã que tem um chiclete mascado pela Céline que ela guarda de relíquia”, informou Keila Jimenez. Depois do chororô, foi até difícil para a dona do hit ‘Hello’ voltar a cantar. Veja!