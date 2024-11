Alok é eleito o quarto melhor DJ do mundo pelo segundo ano consecutivo

É do Brasil! Alok foi eleito, pela segunda vez consecutiva, o quarto melhor DJ do mundo. O ranking foi formado por meio de votação popular e divulgado pela revista DJ Mag. Na lista, o artista brasileiro ficou atrás apenas de Martin Garrix, David Guetta e os irmãos Dimitri Vegas e Like Mike. “Não é pouco, não, gente. É uma lista dos maiores DJs de música eletrônica do mundo”, comentou Keila Jimenez.