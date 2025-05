Alok e Urban Theory farão show inédito com lasers, drones e robôs em SP

Para quem gosta de música eletrônica, isso aqui é um prato cheio! No dia 28 de junho, o DJ Alok vai se apresentar ao lado do Urban Theory em São Paulo. O grupo é conhecido por usar efeitos especiais, como lasers e drones, e robôs gigantes durante os shows. "Vai ser um espetáculo daqueles", apostou Keila Jimenez. "Se der certo, o Alok vai rodar o país", completou a jornalista.



