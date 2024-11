Alok projeta rosto de Ayrton Senna no céu em homenagem emocionante com drones

Quem marcou presença no Grande Prêmio da Fórmula 1, em São Paulo, pôde acompanhar um momento emocionante. Com o uso de drones, o DJ Alok projetou o rosto de Ayrton Senna no céu, seguido pelo icônico capacete que o campeão usava. O artista afirma ser um grande fã do piloto e disse estar realizando um sonho ao poder homenageá-lo.