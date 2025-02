Amizade de Ben Affleck com Jennifer Garner estaria incomodando namorado da atriz

“Quem gosta de passado, é museu (e o Ben Affleck)”, cutucou Keila Jimenez. O ator estaria ‘revisitando’ o passado ao estreitar novamente a amizade com Jennifer Garner, sua ex-mulher e mãe de seus três filhos. Porém, o atual namorado da atriz de ‘De Repente 30’ estaria incomodado com a presença frequente do Batman em casa. Lembrando que Ben Affleck também se mudou para uma residência perto de Jennifer Garner. Saiba mais!