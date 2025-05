Ana Castela enfrenta processo de ex-empresário que quer indenização de R$ 150 milhões

Ana Castela enfrenta um processo movido por um empresário que alega ter sido fundamental para alavancar a carreira dela. Segundo ele, foram investimentos em estrutura, banda e músicos. Afastado da gestão da carreira de Ana Castela desde 2022, o profissional alega que o contrato assinado por ambas as partes ia até 2027. O empresário pede R$ 150 milhões, o que seria o equivalente a 20% do faturamento da artista até hoje. A primeira audiência ocorrerá em Londrina, no Paraná, e já teve polêmica: isso porque o juiz do caso teria ligações com a família da cantora. "Não é um processo comum, isso pode mudar a carreira da Ana Castela", analisou Keila Jimenez.



