Angelina Jolie usa vestido ‘vintage’ em evento pré-Oscar e aparece ao lado do filho Knox

Todo mundo reunido antes do Oscar! Em evento que celebrou os grandes nomes do cinema mundial no último domingo (17), as celebridades chamaram a atenção. Angelina Jolie apareceu acompanhada do filho Knox, de 16 anos, e estava com um vestido de brechó. “Vintage é como rico chama coisas velhas”, brincou Keila Jimenez. Após o divórcio de Ben Affleck, Jennifer Lopez surgiu exuberante com um vestido longo. Selena Gomez, Sharon Stone, Demi Moore, Tom Hanks e outros famosos também estavam por lá. Veja como foi!