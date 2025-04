Angelina Jolie visita tribo indígena no Mato Grosso; veja passagem da atriz pelo Brasil

Parece mentira, mas não é: Angelina Jolie está em solo brasileiro! A atriz recebeu ajuda da Força Aérea do país para chegar até uma tribo indígena de São José do Xingu, no Mato Grosso. Em imagens, a estrela de Hollywood apareceu conversando com líderes da comunidade e tendo o corpo pintado por uma mulher indígena. "Ela tem muitos trabalhos sociais e de defesa ambiental", relembrou Keila Jimenez.