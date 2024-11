Aos 38 anos, Lindsay Lohan deixa público chocado com aparência mais jovem

Operação ou mágica? Seja o que for, Lindsay Lohan deixou o público chocado ao surgir com uma aparência mais jovem em novas fotos. Aos 38 anos, a atriz está loira e esbanjando beleza. “Estão todos os médicos e todo mundo querendo saber o que a Lindsey fez”, explicou Keila Jimenez. Internautas compararam fotos da atriz de quando ela tinha 20 anos e de agora, e especularam sobre procedimentos estéticos. Lemrbando que, anteriormente, Lindsay chegou a ser presa e teve problemas com drogas e álcool. “O lance é que ela está com uma vida mais tranquila”, opinou a jornalista.