Aos 73 anos, Lynda Carter surge deslumbrante em desfile da Semana de Moda de Paris

Definição de luxo! Lynda Carter apareceu deslumbrante com um casaco preto de couro para o primeiro desfile da Semana de Moda de Paris e roubou a cena. “Ela segue [sendo] diva”, elogiou Keila Jimenez. Aos 73 anos, a eterna Mulher Maravilha das telonas já foi considerada a mulher mais linda do mundo. “Ela é muito reclusa, então, chamou atenção aparecer [no desfile]”, explicou a jornalista.