Após áudio vazado de enfermeira, mulher de MC Daniel mantém parto no mesmo hospital

Uma enfermeira viralizou recentemente nas redes sociais ao ter um áudio vazado em que pede para os profissionais do hospital não tietarem a mulher de um "cantor feio que parece o Máskara". Isso porque Lorena, que espera o primeiro filho de MC Daniel, deve realizar o parto no local. Os dois disseram que não se importaram com o áudio, e a influenciadora digital deve manter a escolha do hospital. E ainda: o cantor divertiu os seguidores ao imitar Lorena em vídeo.