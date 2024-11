Após áudios racistas, Ananda faz boletim de ocorrência contra Ana Paula Minerato

A cantora Ananda fez um boletim de ocorrência contra Ana Paula Minerato devido a falas racistas da influenciadora. Caso seja condenada por injúria racial, ela pode pegar até cinco anos de cadeia. Diante da comoção que o caso ganhou, Ana Paula fez um vídeo chorando, em que pede desculpas e afirma ter vivido um relacionamento abusivo com KT Gomez, com quem conversava no áudio vazado. “O que isso tem a ver com injúria racial, eu não sei”, aponta Keila Jimenez. Entenda!