Após críticas, Leonardo DiCaprio põe a 'mão no bolso' e doa R$ 6 milhões para vítimas dos incêndios

Após ser criticado, Leonardo DiCaprio anunciou que vai doar R$ 6 milhões para ajudar as vítimas dos incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos. O ator não passou despercebido pelo público, já que escolheu viajar de jatinho com a namorada para o México quando as chamas começaram a destruir as casas de Los Angeles. A quantia será destinada, principalmente, para os bombeiros. "Aquela generosidade meio 'na marra'", opinou Keila Jimenez.