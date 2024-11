Após perder bebê, Sabrina Sato se recupera em casa ao lado de familiares

Sabrina Sato está contando com todo o apoio da família depois de perder o bebê, fruto da relação com o ator Nicolas Prattes. A apresentadora estava na décima primeira semana de gestação e chegou a ficar brevemente internada em um hospital em São Paulo. A mãe e a irmã dela vieram a público para agradecer a todo o carinho que a artista tem recebido e garantiram ter a certeza de que o amor do casal vai superar esse obstáculo. Assista.