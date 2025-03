Após render R$ 50 milhões, 'Superturnê' de Jão vira filme e estreia em breve nos cinemas

A 'Superturnê' do cantor João, que durou de janeiro de 2024 a janeiro de 2025, arrecadou R$ 50 milhões e, agora, vai virar filme. A partir do dia 21 de março, o público poderá assistir à produção nos cinemas, com direito a bastidores e tudo o que rolou em cada show do cantor. "Ele está se achando a Beyoncé", brincou Keila Jimenez. "Vai fazer sucesso, porque ele tem um batalhão de fãs", continuou a jornalista. Veja!