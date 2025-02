Após término, filho de Leonardo nega traição e fala sobre relacionamento com Hariany Almeida

Com o anúncio do término de Hariany Almeida e Matheus Vargas, filho de Leonardo, um vídeo comprometedor viralizou nas redes sociais e, segundo os fãs, teria causado a separação. Na gravação, uma mulher aparece chupando o dedo do pé de Matheus, enquanto outra parece estar bem próxima dele. "O vídeo teria acontecido enquanto ele ainda namorava a Hariany", informou Keila Jimenez. No entanto, o filho de Leonardo negou uma traição e disse que a relação com a ex-peoa de A Fazenda já estava se desgastando desde janeiro deste ano.