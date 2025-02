Após tombo, Pedro Sampaio cancela agenda do Carnaval para fazer cirurgia no joelho Cantor e DJ está triste com a decisão, mas explicou que precisa cuidar da saúde

Keila Jimenez|Do R7 06/02/2025 - 14h02 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h02 ) twitter

