Ariana Grande e Cynthia Erivo preparam apresentação musical para o Oscar 2025

O Oscar está chegando! E já temos uma certeza: Ariana Grande e Cynthia Erivo subirão ao palco para fazer uma apresentação musical grandiosa. As estrelas de ‘Wicked’ estão concorrendo em suas respectivas categorias e prometem entregar vocais emocionantes e looks com as cores de suas personagens no filme. "Acho que elas vão arrasar", apostou Keila Jimenez.